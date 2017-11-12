MHP’nin Meclis Başkanı Adayı da Belli Oldu

CHP, HDP ve MHP’nin Meclis Başkanı adayları belli oldu. CHP’den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP’den Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP’den ise İstanbul Milletvekili Celal Adan, Meclis Başkanı adayları olarak açıklandı.

AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MYK toplantısında, kurmaylarına adaylık tercihini İsmail Kahraman’ın kendisine bıraktığını söylediği, sonra da Kahraman ile görüştüğü belirtiliyordu. Görüşme öncesinde Kahraman’ın bir dönem daha Meclis Başkanı olacağı kulislerde konuşuluyordu. Ancak görüşme sonrası tablonun değişebileceği ifade ediliyor.

CHP’nin Adayı Zekeriya Temizel

Seçim süreci yaklaşırken, Meclis Başkanlığı için adaylar da gündeme gelmeye başladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un, partilerinin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in adaylığı için Başkanlık Divanı’na başvuracakları açıklandı.

HDP’nin Adayı Selma Irmak

HDP’den yapılan açıklamada da hâlen cezaevinde bulunan, partilerinin Hakkâri Milletvekili Selma Irmak’ın Meclis Başkanlığı için aday gösterileceği duyurulmuştu.

Gizli Oy Yapılacak

İçtüzük gereği adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanlığı seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor.

Seçim Ne Zaman?

TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek. 17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

Kaynak: Karar