MHP’nin Belçika’daki İki Toplantısı Engellendi!

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14.03.2017 07:51
MHP’nin Belçika’daki İki Toplantısı Engellendi!
Belçika Türk Federasyonu (BTF) Başkanı Ömer Zararsız, “Anvers şehrinde düzenlenecek referandum bilgilendirme programımız belediyeler tarafından iptal edildi.” dedi.

Belçika Türk Federasyonu (BTF) Başkanı Ömer Zararsız, AA muhabirine, Almanya ve Hollanda’da yaşananların ardından Belçika’nın Anvers şehrinde düzenlenmesi planlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler’in konuşma yapacağı iki toplantının belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.

BTF Anvers Nord teşkilatının bir salon tutup düzenleyeceği programda, referandumla ilgili bilgi sunumu hazırlığında olduklarını anlatan Zararsız, Anvers Nord’da pazar sabah için Türk Spor Tesisleri’ni kiraladıklarını, afişler çıkartıldıktan 4-5 saat sonra Anvers Belediyesi’nin Türk Spor’u arayarak bu programın yapılamayacağını, salonu veremeyeceklerini söylediğini ifade etti.

Zararsız, mesnetsiz bir suçlamayla Berchem’de gerçekleştirilecek program iznininin de iptal edildiğine dikkat çekerek, “Şu an itibariyle cuma günü Anvers Berchem’de de yapılacak bir programda da sıkıntı var. Belçika’daki aşırı milliyetçiler bizlerden şikâyetçi oldular. Belediye ile tehdit noktasına gelmişler. ‘Dernek içerisinde yapacağınız programı iptal ediyoruz.’ diye bir açıklama yaptılar.” diye konuştu.

“Kendimize Ait Binalarda Toplantı Yapacağız”

Belçika’nın başka bölgelerinde planladıkları programlarda bir sıkıntı olmadığını anlatan Zararsız, yaşanan iptallerin nedeninin “Evet” kampanyası olduğunu öne sürdü.

Zararsız, sokaklarda miting yapmadıklarını hatırlatarak, “Kendimize ait binalarda, kendimize ait dernek salonlarında güncel konulara ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacağız. Bir salon kiralamıştık. Belediye iptal ettiği için kendi teşkilatımızın salonunda bunu devam ettireceğiz. Diğer toplantıyı da kendi binamızda yapacağız. Belediye buna izin vermeyeceğini gazetelere açıklıyor.” dedi.

Öte yandan, Belçika basınına göre, aşırı sağcı Belçika Flaman Milliyetçi Cephe’den (N-VA ) Anvers Belediye Başkanı Bart De Weber, toplantılara izin verilmemesine gerekçe olarak polis güvenlik analizinde durumun kamu düzenini bozabileceğini iddia ediyor.

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