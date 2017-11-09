MHP'den Seçim Barajı ile İlgili Yeni Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu konularında, MHP'nin bir birikiminin ve hazırlığının bulunduğunu belirten Yalçın, "Bu hazırlık, karşıdan gelen teklife göre masaya yatırılır, o zaman bir tartışma ortamı meydana gelir. O noktadan itibaren de MHP görüş ve düşüncelerini ifade eder. Yani 48 yıllık bir siyasi partinin hazırlıklı olmaması, bu tip gelişmeler karşısında tavrı olup olmamasını tartışmaya hiç gerek yok. Bir tavrımız var, düşüncelerimiz var." dedi.

İktidarın, uyum yasalarını kamuoyuna getirip diğer siyasi partilere sunmasını beklediklerini dile getiren Yalçın, siyasi partilerin de buna göre görüş ve düşüncelerini aktaracaklarını kaydetti.

Yalçın, "Yani bizim kafamızda çok şey var, hazırız. Ama siyasi iktidar ne diyecek onu görmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"BARAJ KONUSUNDA SAYIN BAŞBAKAN'IN İFADELERİ DOĞRU"

Başbakan Binali Yıldırım'ın, seçim barajına ilişkin açıklamaları konusundaki değerlendirmesi sorulan Yalçın, "Kanaatimce Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımızın demecinde söylemeye çalıştığını gayet doğru anlamış. Tam da kendisinin ifade ettiği gibi." dedi.

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel Başkanımızın sözleri gayet açık. Yoruma falan da gerek yok. Orada bizim söylediğimiz uyum yasalarının bir an evvel gelmesi, 2019 hazırlığının da bir an evvel bitirilmesi. 2019 hazırlığı yapılırken de bir erken seçimin söz konusu olmaması. Şu ana kadar iktidar partisi temsilcilerinin hiçbirinden bir erken seçim işareti görmedik. Aynıyla biz de doğru bulmuyoruz. Önce büyük bir sistem değişikliği gerçekleşecek ve buna iki yılımız var. Bu iki yıl içerisinde ancak yetişir düşüncesindeyiz. Bunlarla uğraşırken yeni bir erken seçime ihtiyaç duyulacağını zannetmiyoruz. Doğru da bulmuyoruz. Zararlı olur hatta. Önce kurumları, müesseseleri bu yeni düzene oturtmalıyız, alıştırmalıyız, paralel hale getirmeliyiz. O düşüncedeyiz. Dolayısıyla baraj konusunda Sayın Başbakan'ın ifadeleri doğru. Esasında aynı şeyi söylüyorlar. Bir an evvel bir araya gelip, bütün siyasi partiler, bakın orada da bir ayrım söz konusu değil, iktidar eminiz ki uyum yasaları ve o yasalar içerisindeki seçim ve siyasi partiler vesaire konuları gündeme getirecek ve bunu tartışacağız. Sayın Genel Başkanımız '5 mi olur, 7 mi olur yoksa 10'da mı kalır, bakalım göreceğiz' derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Artık bunu konuşalım istiyoruz biz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt 'Yüzde 10 barajı düşsün' şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru. Fakat yüzde 10'un devamına da sıcak bakma var. Bu neye bağlı? Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede oluşuyorsa ona göre hareket etmeyi istiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın yaptığı, söylediği bu."