MHP'de 4 İsim İhraç Edildi

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10.03.2017 14:21
MHP'de 4 İsim İhraç Edildi
MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yazılı açıklamasında, parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri gereği tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyasının müzakere edildiğini belirtti.

Öztürk, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylamayla Ok, Halaçoğlu, Okutan ve Oğan'ın tüzüğün 78/4-(e) ve (h) maddeleri gereği parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

MHP'nin parti tüzüğünün 78. maddesi "Disiplin Cezalarını Gerektiren Hâller"i kapsıyor. Tüzüğün 78. maddesinin 4. fıkrası ise "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Hâller"i sıralıyor. Buna göre 4-e ve 4-h bentleri şöyle:

"4-e. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mâni olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere iknâ ve teşvik etmek.

4-h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek."

 

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