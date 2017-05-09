MHP Genel Başkanı Bahçeli İdam Cezasında Israrcı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada idam cezasını tekrar gündeme getirdi.

“Bir kez daha kararlılığımı açıklıyorum. İdam cezasının getirilmesi, hazırlanacak teklif veya tasarının TBMM’de görüşülüp kabul edilmesi hususunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bütün gücüyle vardır, buradadır, bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir.” diyen Bahçeli, “Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam, işte er meydanı, işte TBMM. Biz dün ne söylüyorsak aynı noktadayız. Biz dün neyi savunuyorsak yine aynı çizgide, aynı kararlılıktayız.” diye konuştu.

AA’da yer alan habere göre, “İdam cezası toplumsal bir talep midir? Evet. İdam cezasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) destek midir? Evet. Cumhurbaşkanı, kanun önüne gelirse onaylayacak mıdır? Bu da evet.” ifadelerini de kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O hâlde durmayalım, alttan almayalım, gecikmeyelim, Türkiye’nin kendi göbek bağını nasıl kestiğini, nasıl keseceğini herkese gösterelim. Kavakta nar olmaz, kötülerde ar olmaz, Türk milletinin kesinlikle affı olmaz, olmayacaktır.”