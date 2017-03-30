MGK: Fırat Kalkanı Harekatı Sonuçlandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, "Son günlerde Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir." açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Son günlerde, Türk siyasetçi ve devlet adamlarına karşı bazı Avrupa ülkelerinde muhatap hükümetlerce sergilenen uluslararası hukuk kurallarına ve diplomatik teamüllere aykırı tutum ve davranışlar ile bu kapsamdaki İslam karşıtı ırkçılık faaliyetleri değerlendirilmiştir. Devletimizin ve fiziki saldırılara maruz kalan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun müdafaası hususunda alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bildiride, 16 Nisan 2017'de yapılacak halk oylamasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de toplantıda gözden geçirildiği belirtildi.
Suriye ve Irak'ta yaşanan siyasi, askeri ve insani gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu aktarılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir. Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü ile mücadelede PKK/PYD-YPG terör örgütü unsurlarının kullanılmasının, bölgede huzur ve güven ortamının tesisine katkı sağlamayacağı, bilakis orta ve uzun vadede yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olacağı bir kez daha kaydedilmiştir.
Bölgedeki tüm terör örgütleri ile etkin şekilde mücadele eden Türkiye'nin terörist olarak ilan ettiği gruplara, müttefiklerimizin para, silah, askeri malzeme desteği vermesinin dostane ilişkilerimizi zedeleyeceği özellikle vurgulanmıştır. Suriye'de iç savaşın oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gereken insani yardım ihtiyacının acilen çözülmesi için oluşturulacak terörden arındırılmış bölgelere, buraların gerçek sahiplerinin yerleştirilmesinin, huzur ve güven ortamının tesisi bakımından şart olduğunun altı çizilmiştir."
Barış ve huzurun bir an evvel tesis edilmesi için Suriye ile ilgili taraflar arasında sürdürülen barış sürecinin en üst seviyede desteklendiği belirtilen bildiride, "Bu çerçevede, bölgeyi dini, mezhebi ve etnik temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan terör örgütlerinin ve onları kullanan odakların engellenmesinin, ülkemiz ve insanlık için hayati önemi haiz olduğu vurgulanmıştır." denildi.
"Oldubittilere kesinlikle izin verilmeyecek"
NATO bağlamında, Karadeniz ve Ege'deki son gelişmeler hakkında da Kurul'a bilgi sunulduğu ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:
"Ege Denizi'ndeki ihtilaflar ile ülkemizin Ege'deki meşru ve hayati hak ve menfaatleri, son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizin Yunanistan'la Ege Denizi'ndeki tüm sorunlarının, iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve yapıcı diyalogla çözülmesi yönündeki tercihi yinelenmiş; ancak oldubittilere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Karadeniz'in güvenliğinin teminatı kapsamında, Montrö Sözleşmesi'nden doğan hak ve menfaatlerimizi, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda her platformda savunmaya devam edeceğimiz bir kez daha teyit edilmiştir. NATO'nun daha güçlü ve problem çözücü bir yapıya kavuşturulması için, Türkiye'nin üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme kararında olduğu kaydedilmiştir."
Kıbrıs meselesine de değinilen bildiride, "Kıbrıs meselesine çözüm bulmak amacıyla Cenevre'de yürütülen görüşmelerin, Kıbrıs Rum kesiminin aldığı 'Enosisin kutlanması' kararına Türk tarafının haklı tepkisi üzerine kesintiye uğradığı hatırlatılarak müzakerelerin tekrar başlamasının ancak Rum tarafının güven tesis edici adımlar atmasıyla mümkün olacağı vurgulanmıştır. Ada'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunmasının, eşit ortaklık anlayışının özümsenmesiyle mümkün olabileceği belirtilerek Rum tarafının oyalama/zamana yayma gibi davranışları terk ederek artık net ve yapıcı bir tavır koyması gerektiğinin altı çizilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AA
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