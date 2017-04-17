MGK Bildirisi: OHAL Uzatılsın

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17.04.2017 22:59
MGK Bildirisi: OHAL Uzatılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, "Olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 20:35'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 50 dakika sürdü. MGK bildirisinde, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının "ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu" da ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi. 

MGK'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu saat 22:30'da toplandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Al Jazeera, AA

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