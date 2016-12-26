‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’

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26.12.2016 11:12
‘Mezun Olmasına 3 Dersi Kalan Öğrenciler Artık Bir Dönem Daha Beklemeyecek’
Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Gündoğan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, üç dersten başarısız olan ve bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere tanınan üç ders sınav hakkından hangi durumdaki öğrencilerin yararlanabileceğine de açıklık getirdi. Kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini yineleyen Prof. Dr. Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esasları şöyle sıraladı:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

Sınavlar yurt içi 22 Temmuz’da yurt dışı 13 Ağustos’ta

Rektör Gündoğan, sınav tarihlerini de açıklayarak, şöyle devam etti:

“Türkiye programları için üç ders sınavı; 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Türkiye programlarına kayıtlı bulunan ve halen cezaevinde/tutukevinde olup üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılacaktır. Yurtdışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.”

Prof. Dr. Gündoğan, Açıköğretim Sistemi’nde kayıtlı öğrencilerin başarılarını arttırmaya yönelik yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini de belirterek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

 

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