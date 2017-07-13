Mezhepçi Çeteler Musul’u Böyle Özgürleştiriyor!

Musul'un IŞİD'ten geri alındığının ilan edilmesinin ardından kentten infaz görüntüleri gelmeye başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Musul kentinde IŞİD'e yönelik 9 ay süren operasyonun ardından kentte keyfi infazlar başladı. Buna göre, IŞİD üyesi olduğu veya örgüte yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler, hiçbir yargılama ve yasal işlem olmadan sokak ortasında infaz ediliyor.

"İnfaz görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar"

Elde edilen çok sayıda infaz görüntüsü olmasına rağmen bunların çoğu paylaşılamaycak ölçüde vahşet ve rahatsız edici içeriğe sahip. Bu infaz görüntüleri Bağdat hükümeti güçleri ve İran destekli Şii milislerin sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşılıyor. Oldukça umumi olan ve Şii milislerce saklanma ihtiyacı hissedilmeyen bu görüntülerden yalnızca ikisini okuyucularımızla paylaşabiliyoruz.

"Önce işkence sonra infaz"

Görüntülerden ilkinde IŞİD üyesi olduğu veya örgüte yardım ettiği iddiası ile gözaltına alınan bir kişi elleri bağlı bir şekilde görülüyor. Askerler ne yapacakları konusunda tartışırken, bu kişiyi başka bir yere götürüp dövmeye başlıyorlar ardından da dışarı çıkartıp infazı gerçekleştiriyorlar.

DAEŞ'li olduğu şüphesiyle önce işkence edilip, sonra infaz edilen bir diğer kişi #Musul pic.twitter.com/SLRESq5tXP — Halid Abdurrahman (@hldabdurrahman) 12 Temmuz 2017

Yüksek bir yerden atıp sonra vuruyorlar

Sivil kıyafetli kişilerin infaz edildiği diğer görüntüde ise, infaz edilmeden önce bu kişilerin yüksek bir yerden aşağı atılıp sonra üzerlerine ateş açıldığı görülüyor. Görüntülerde daha önce aşağı atılmış bir kişinin üzerine ateş açılırken, başka bir kişi daha getirilip aşağıdaki kişinin yanına atılıyor. Canlı olarak aşağıya atılan bu kişinin de üzerine Bağdat hükümeti güçleri tarafından ateş açılmaya başlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, öldürülen bu kişilerin Sünni siviller olma ihtimali bulunuyor.

Bölgeye dair gözlemler yapan kuruluşlar ve bağımsız analistler şu yorumda bulunuyor: "Kim oldukları bilinmeyen ve kendilerini savunacak hiçbir hakları olmayan insanların bu şekilde infaz edilmesi hiçbir hukuk kuralının kapsamına girmemektedir. Bağdat hükümeti güçlerinin IŞİD'ten 'özgürleştirdiklerini' iddia ettikleri kentte şu an için kanunlar 'yok' hükmünde." Irak Savunma Bakanı da daha önce uluslararası hukukun IŞİD esirlerine uygulanamayacağını söylemişti.

Musul'dan infaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntüler gerçekten ürpertici pic.twitter.com/OahLxR3HEJ — Halid Abdurrahman (@hldabdurrahman) 12 Temmuz 2017

Uluslararası kamuyoyu, operasyonun bittiğinin ilan edildiği günlerde servis edilmeye başlanılan infaz görüntüleri için şu an sessiz kalmış durumda. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da aynı şekilde infazlar ile ilgili bir açıklama yapmış değil.

Kaynak: Mepa News