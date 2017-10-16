Mezhepçi Bağdat Ordusu Kerkük'ün Tamamını Elegeçirdi

Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Bağdat rejiminin güçleri ile Haşdi Şabi Çetesi, boşaltılan mevzilere yerleşip, zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı.

Kerkük'ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları da indirildi.

Kerkük caddelerinde kente giren güçler Irak ile Haşdi Şabi bayrakları ile kutlama yapıyor