Mezhepçi Bağdat Ordusu Kerkük'ün Tamamını Elegeçirdi
Kerkük'te birçok stratejik bölgede kontrolü sağlayan Haşdi Şabi Çetesi ile Bağdat yönetimi güçlerinin kent merkezine girerek valilik binasında ve kent merkezinde de kontrolü sağladığı bildirildi.
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Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmergelerin, Kerkük'ün güneyinden çekilmesiyle birlikte, Bağdat rejiminin güçleri ile Haşdi Şabi Çetesi, boşaltılan mevzilere yerleşip, zırhlı araçlarla ana caddelerde denetimi sağladı.
Kerkük'ün güney bölgesindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları da indirildi.
Kerkük caddelerinde kente giren güçler Irak ile Haşdi Şabi bayrakları ile kutlama yapıyor
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu, Haşdi Şa'bi, Kerkük
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