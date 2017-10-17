Mezhepçi Bağdat Hükümetine Bağlı Ordu Sincar’ı Ele Geçirdi!

AA muhabirine konuşan Sincar’daki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Bağdat hükümetine bağlı ordu, federal polis ve Haşdi Şabi’den oluşan ortak bir gücün Sincar ilçe merkezine girdiğini ifade etti.

Sincar’da herhangi bir çatışmanın çıkmadığını çünkü eşit olmayan bir güçle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Şeşo, İranlı askeri müsteşarların da güvenlik güçlerinin arasında olduğunu söyledi.

Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerini boşaltıp geri çekildiklerini kaydetti.

Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.

Telafer’i IŞİD’den alma operasyonu kapsamında Sincar’a ulaşan Bağdat hükümetine bağlı güvenlik güçleri, ilçe merkezinden yaklaşık 30 kilometre mesafede konuşlanmıştı.