Mevzubahis Olan Vatansa Haşdi Şa’bi Candır!

Haksöz Haber

Konjonktürel düşünme ve tavır alma hastalığı Türkiye medyasının ve aydınlarının köklü bir hastalığı. Bilhassa iktidar politikalarıyla birleşince bu hastalık daha da amansız bir duruma evrilmekte.

Son dönemde Barzani eleştirileri, suçlamaları üzerinden takınılan tavır bu durumun tipik bir göstergesi oldu. Öyle ki, düne kadar lanetli bir yapı olarak algılanan ve sunulan Haşdi Şa’bi denilen mezhepçi fanatik örgütlenmenin ‘zafer’iyle sevinç çığlıkları/manşetleri atanları dahi gördük.

Bu tavır beklendiği üzere çokça tartışıldı, eleştirildi. Eleştiriler iktidar medyasında yavuz hırsız mantığıyla bastırılmaya çalışılıyor. “İran ile bizi düşman etmeye çalışıyorlar”; “Barzani’nin sözcülüğünü yapıyorlar” vb. düzeysiz suçlamalarla tutarsızlık izah edilmeye çalışılıyor!

İktidar medyasında Haşdi Şa’bi rüzgarını izah/savunma babında ilginç bir çıkış bugün Yeni Şafak gazetesinde Bülent Orakoğlu’nun köşe yazısında yer alıyor. “Haşdi Şabi mi, Barzani mi?” başlıklı yazısının son bölümünü aynen aktarıyoruz:

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Türkiye ve İran işbirliği ve dostluğu her iki ülkenin ulusal güvenliği açısından çok kıymetli.

Emperyalist küresel güçlerin bölge ülkelerine yönelik 1 asırlık imha senaryolarının günümüze değin başarılı olmasının en önemli nedenleri arasında hedef ülkelerin etnik ve mezhepsel farklılıklarının kaşınması nedeniyle bir araya gelememiş olmaları yatmaktadır. Türkiye ve İran arasında Rusya’nın da dahil olduğu Astana ittifakı bu kez ‘Pentagon’un küresel oyununu bozmuş’ görünmektedir. Pentagon’un geçmişte Irak-İran arasında 7 yıl süren savaş örneğinde olduğu gibi Türkiye-İran arasında yaratılmak istenen benzer bir savaş senaryosu iki ülkenin başta Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü savunması, güvenlik ve ekonomi alanlarında yaptığı işbirliği ve anlaşmalar sayesinde akim bırakılabilmiştir. Bu nedenle Türkiye ve İran arasındaki dostluk ve işbirliği ülkelerin ulusal güvenlikleri ile ilgili olduğundan çok kıymetlidir.

Hal böyle iken bazı köşe yazarlarımızın Haşdi Şabi mi yoksa Barzani mi şeklindeki kıyaslamaya yönelik analizlerinde iktidarı eleştirmeleri üstelik Haşdi Şabi Şii milislerini Barzani veya DEAŞ’tan daha tehlikeli bulmaları kendi düşünceleri, saygı duyarım.

Ancak “mevzubahis Vatan’sa gerisi teferruattır.”