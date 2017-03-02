Mevlüt Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten Çekilmezse Vuracağız
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Bizim askerimizin planladığı yerel güçlerle yapacağımız Mümbiç operasyonu henüz başlamadı. Bölgede YPG'lerin olduğunu biliyoruz. ABD yönetiminden talebimiz budur: Bir an önce YPG'nin Münbiç'i terk etmesidir.
YPG ÇEKİLMEZSE VURACAĞIZ
O şehirler, o şehirlerde yaşayanlarındır. Yönetimi onların temsil etmeleri gerekir. YPG oradan çekilmezse vuracağımızı açıkladık. Biz ayrıca ABD ve koalisyonun içindeki ülkelerde Rakka operasyonuna nasıl destek verebilir. Bunları konuşuyoruz.
ABD'NİN BU TAVRINI TERK ETMESİ GEREKİYOR
Zamanında Obama'yı yanlış yönlendiren askerlerin yeni yönetimini yanlış yönlendirmesini arzu etmeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunu sağlamak demektir. ABD yönetiminin bir an önce bu tutumundan vazgeçmesi gerekir.
ABD EĞER YPG'Yİ TERCİH EDİYORSA O BAŞKADIR...
Burası ABD'nin toprakları değil ki? ABD askerleri ile niye karşı karşıya gelelim. Buradaki amaç Münbiç operasyonuyla buranın temizlenmesi ve sahiplerine teslim edilmesidir. ABD eğer YPG'yi tercih ediyorsa o başkadır. Ama böyle bir tercihlerinin olmadıklarını biliyoruz. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin olmasını arzu etmeyiz.
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