Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Görüştü

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16.02.2017 18:57
Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bonn'daki G20 Dışişleri Bakanları toplantısında ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Almanya'nın Bonn kentinde ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Tillerson ile göreve atandıktan sonra ilk yüz yüze görüştü. İkili daha önce Washington'daki yemin töreni esnasında görüşmüştü. 

Bakan Çavuşoğlu, Bonn'daki temasları çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ve  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Espinoza Cantellano ile de görüştü.

Ayrıca Türkiye'nin dönem başkanı olduğu 9. MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’dan oluşan MIKTA ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelerek terörle mücadele, ekonomik işbirliği ve enerji konularını ele aldı.

Kaynak: AA

 

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