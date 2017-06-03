Metropoll Araştırma Şirketi'nin Sahibi Gözaltına Alındı!

Özer Sancar'ın ailesi, Twitter hesabından 'Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz. Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. (Ailesi)' mesajını paylaştı.

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