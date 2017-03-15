Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!
İstanbul’da elinde mendilleriyle metrobüse binen küçük çocuk, yorgunluğa dayanamadı ve bir yolcunun dizine başını koyup uykuya daldı.
İstanbul’da mendil satmak için metrobüse binen küçük çocuk, yorgunluğa dayanamayıp bir yolcunun dizinde uyuyakaldı. O anı cep telefonuyla kaydeden Sedat Turan, NTV’ye yaptığı açıklamada fotoğrafın öyküsünü şöyle anlattı:
“Elinde mendil vardı. Satmaktan ziyâde ayaküstü kestirmek istiyor gibi bir hâli vardı. Orada genç bir arkadaş vardı. Başını dizine koydu, arkadaş tepki vermedi. Numara yapmış olacağını düşünmüyorum. Biraz duygulandım. Kötü bir gece geçirdiği belliydi, uyuyacak yer arıyordu. 10 dakikalık uykusunun ardından metrobüsten indi.”
Turan, küçük çocuğun Suriyeli olduğunu düşünüyor.
Etiketler: istanbul, mendil satan çocuk
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!İstanbul’da elinde mendilleriyle metrobüse binen küçük çocuk, yorgunluğa dayanamadı ve bir yolcunun dizine başını koyup uykuya daldı.
Fransa’da Seçim Vaadi: Başörtüsü Sokakta Bile Yasak OlacakFransa’da Ulusal Cephe’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçimi kazanması hâlinde başörtüsünü her yerde yasaklayacağını söyledi.
Avusturya’da Bir Eğitim Kurumu “Dini Sembolleri” Yasakladı!Avusturya’da bir özel eğitim kurumunun, başörtüsü dâhil “dini sembollerin” çalışanları tarafından kullanılmasını yasakladığı bildirildi.
CHP, ABD’ye Heyet Gönderiyor!CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan oluşan heyet, ABD’de bir dizi temaslarda bulunacak.
Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!Dünya denizlerindeki altıncı çöp adasının Kuzey Buz Denizi’nde ortaya çıkmasının mümkün olduğu, çöp adalarının deniz yüzeyinin altında oluşmaya başladığı için onları tespit etmenin zor olduğu bildirildi.
RÖPORTAJ
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Davutoğlu: Ehliyet ve Liyakat Şart
- Birilerini Paçamıza Saldırtan ‘Tahrikçi’ler, Kimler?
- İslam Batı Medeniyetine Alternatif Olabilir mi?
- ‘PYD/PKK, ENKS'nin Ofislerinin Çoğuna Kilit Vurdu'
- Evlilik Programlarına Bu Kez “Ağırlaştırılmış” Para Cezası Verildi!
- Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
- Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay
- Suudi Arabistan, Gazze’ye 30 Milyon Dolar Bağışladı
- Anadolu Üniversitesi'ne Yönelik FETÖ Operasyonunda 17 Tutuklama
- Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!
- Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!
- İşsizlik Oranı Yüzde 12,7’ye Yükseldi!
- Davutoğlu: Ehliyet ve Liyakat Şart
- Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!
- Mehmet Pamak ve Yalçın İçyer Serbest Bırakıldılar
- Kamuoyu Açıklama Bekliyor, İBB Susuyor!
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- YGS'de Kopya Çekmeye Çalışan 5 Kişi Düzenekle Yakalandı
- Hollanda Merkez Bankası Cyber Warrior Tarafından Hacklendi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim