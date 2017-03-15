Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!

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15.03.2017 16:53
Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!
İstanbul’da elinde mendilleriyle metrobüse binen küçük çocuk, yorgunluğa dayanamadı ve bir yolcunun dizine başını koyup uykuya daldı.

İstanbul’da mendil satmak için metrobüse binen küçük çocuk, yorgunluğa dayanamayıp bir yolcunun dizinde uyuyakaldı. O anı cep telefonuyla kaydeden Sedat Turan, NTV’ye yaptığı açıklamada fotoğrafın öyküsünü şöyle anlattı:

“Elinde mendil vardı. Satmaktan ziyâde ayaküstü kestirmek istiyor gibi bir hâli vardı. Orada genç bir arkadaş vardı. Başını dizine koydu, arkadaş tepki vermedi. Numara yapmış olacağını düşünmüyorum. Biraz duygulandım. Kötü bir gece geçirdiği belliydi, uyuyacak yer arıyordu. 10 dakikalık uykusunun ardından metrobüsten indi.”

Turan, küçük çocuğun Suriyeli olduğunu düşünüyor.

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