Mesut Barzani: Maliki Gelirse Bağımsızlık İlan Ederim

»Ana Sayfa»Irak
23.01.2017 10:34
Mesut Barzani: Maliki Gelirse Bağımsızlık İlan Ederim
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin tekrardan başbakan olması halinde hemen bağımsızlık ilan edeceğini söyledi.

Bölgsesel Yönetim Mesud Barzani Şark El Awsat gazetesine verdiği röportajda, eski Irak Başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki'nin tekrar başbakan olma yollarını aradığını, böyle bir durumun yaşanması halinde hemen bağımsızlığı ilan edeceğini ifade etti.

Barzani, “Maliki'nin Irak Başbakanı olduğu saat ben hiç kimseye bakmadan hemen Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim. Artık ne yaşanacaksa yaşansın. Maliki'nin hüküm süreceği bir Irak'ta kalmayacağım” vurgusunda bulundu.

Başkan Barzani ayrıca, “Abadi ve Bağdat'taki yetkililere açık bir şekilde izah ettim. Iraklılar aralarında bir ortaklık kurmakta başarısız oldular. Bu nedenle en iyisi iki iyi komşu olmaktır” dedi. (Yeni Akit)

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