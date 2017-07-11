Meslekten İhraç Edilen 17 Öğretmen Gözaltına Alındı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütünün kentteki öğretmen yapılanmasına yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir’deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişi aranıyor.