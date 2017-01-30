Meslekten İhraç Edilen 15 Polise ByLock’tan Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
30.01.2017 08:53
Meslekten İhraç Edilen 15 Polise ByLock’tan Gözaltı
Sakarya merkezli 4 ilde yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla, meslekten ihraç edilen 15 polis gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı belirtilen 17 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli, Adana’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 polisi gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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