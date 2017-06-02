Mesleki Denetim Yetkisi TMMOB’un elinden Alınıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hizmete sokulan tüm projelere karşı çıkan TMMOB için bakanlıklara yazı gönderdi.

Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu. Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.

Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.

Odalar; mimarlardan "büro tescil, üye kayıt, belgelendirme, raporlandırma ve yayın ücretleri" adı altında para topluyordu. Bu paraların dışında aylık aidat zorunluluğu da var.

Kaynak: Ensonhaber