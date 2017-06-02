Mesleki Denetim Yetkisi TMMOB’un elinden Alınıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB'nin yeniden yapılandırılması için harekete geçti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hizmete sokulan tüm projelere karşı çıkan TMMOB için bakanlıklara yazı gönderdi.
Yazıda, "6235 sayılı TMMOB kanunu değişiklik taslağı" için görüş talebinde bulunuldu. Hazırlanan taslağa göre; mesleki denetim yetkisi TMMOB ve Odaların elinden alınacak.
Bu taslakla, TMMOB ve Odaların en büyük gelir kapısı kapanacak. Piyasada iş yapmak isteyen mimarlar; odalara para ödemek zorunda kalmayacak.
Odalar; mimarlardan "büro tescil, üye kayıt, belgelendirme, raporlandırma ve yayın ücretleri" adı altında para topluyordu. Bu paraların dışında aylık aidat zorunluluğu da var.
Kaynak: Ensonhaber
Etiketler : TMMOB
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