Mescidi Aksa'da Olanların Sorumlusu İşgalcilerdir

Şeyh İkrime Sabri Filistin Enformasyon Merkezi'ne yaptığı açıklamada bugün (18 Haziran Pazar) sabah Mescidi Aksa sahasında meydana gelenlerin işgal güçlerinin bu camiye açıkça tecavüzleri ve içinde itikafa girmiş, ibadet yapmakta olan oruçlulara saldırıları anlamına geldiğini ifade etti. Şeyh Sabri bu olayların aynı zamanda bu mübarek günlerde Müslümanların değerlerine karşı büyük bir saygısızlık, onlara karşı tahrik ve kendilerini aşağılama anlamı taşıdığını ifade etti.

Şeyh Sabri böyle bir dönemde bu kutsal mabedin itikaf edenlere kapatılmasının ve üstelik üzerlerine gaz bombası atılmasının ayrı bir taşkınlık olduğunu vurgulayarak bundan tamamen işgal hükümetini sorumlu tuttuklarını dile getirdi.

İkrime Sabri işgalci polislerden bazılarının Mescidi Aksa'nın penceresine doğru tırmandığını, pencereyi kırarak içeriye, namaz kılanların üzerine gaz bombası attıklarını, bunun yaklaşık 20 kişinin boğulma tehlikesi yaşamasına neden olduğunu, namaz kılanların bazılarının üzerinde de yanıklar oluştuğunu ifade etti.

Şeyh Sabri Mescidi Aksa'da durumun hâlen gergin olduğunu hatırlatarak bu saldırının aslında evvelki gün Babu'l-Amud'da üç gencin gerçekleştirdiği eyleme karşı bir toplu cezalandırma saldırısı olduğuna dikkat çekti. İkrime Sabri kendilerinin bu yönteme ve bu tür toplu cezalandırma uygulamalarına kesin bir şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

FİEM