Mescidi Aksa Olaylarında Mahmut Abbas ve Fetih Zarar Etti

Mahmut Abbas ile Fetih liderlerinin halkın tepkisinden korktukları için Kudüs’teki olaylardan uzak durduklarını hatırlatan televizyon, Mahmut Abbas’ın yaptığı açıklamaların yalandan ibaret olduğunu ve Filistinlilerin bunu çok iyi bildiğini ifade etti.

Fetih ile Filistin Yönetimi arasında son zamanlarda gerginlik yaşandığına dikkat çeken televizyon kanalı, “İki hafta içinde Kudüs’te ve Harem-i Şerif’te gördüğümüz gerçek bir halk direnişiydi. Filistinliler bu direnişle herkese, hatta kendilerine bile büyük bir sürpriz yaptılar” dedi.

Fetih ve Filistin yönetimiyle ilgili değerlendirmelerini sürdüren işgal televizyonu şunları kaydetti:

“Fetih hareketi de açıkça meydanlardan uzak durdu. Buna rağmen Abbas boş bir umutla Kudüs halkının kazandığı zaferi Fetih’e mal etmeye çalıştı. Ancak Filistinliler çok iyi biliyor ki Filistin Yönetimi ve Fetih iki hafta içinde hiçbir şey kazanmadı. Fetih yönetiminde yer alanlar Kudüs’e ve Mescidi Aksa’ya girmekten korkuyorlar. Çünkü Batı Yaka’nın en zengin şahsı olarak bilinen ve Filistin Yönetimi’ne yakınlığıyla bilinen Filistinli iş adamı Münib El-Mısri bir hafta önce Kudüs’e geldiğinde yansıyan görüntüler Kudüslülerin kendisini kovduğunu ve darp etmekle tehdit ettiğini gösteriyor. Fetih liderleri de Kudüs’e veya Mescidi Aksa’ya geldiklerinde benzer veya daha kötü bir tepkiyle karşılaşmaktan korkuyorlar.”

FİEM