“Mescid-i Aksa'yı Kapatmanın Hiçbir Gerekçesi Olamaz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasının engellenmesine ilişkin, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı kapatarak Cuma namazının kılınmasını engellenmesine yönelik sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yaptı.

1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadığına işaret eden Görmez, "Mescid-i Aksa gibi bir mabedi Cuma günü müminlere kapatmanın meşru hiçbir gerekçesi olamaz." ifadesini kullandı.