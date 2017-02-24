“Mescid-i Aksa’ya Yönelik Tehditler Artıyor”

İşgalci İsrail’in, Filistin topraklarındaki işgal birimlerini genişletmek ve yenilerini inşa etmek için milyarlarca dolarlık bir bütçe hazırladığı, Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin de bu faaliyetleri desteklediği bildirildi.

Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesinde, “Mescid-i Aksa’ya yönelik tehditler gün geçtikçe artıyor. İsrail’in, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetleri hız kaybetmeden devam ediyor.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Şeyh Sabri, işgalci İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerinin sürdüğüne dikkat çekerek, “İsrail, Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek ve yenilerini inşa etmek için milyarlarca dolarlık bir bütçe hazırlamış. Donald Trump başkanlığındaki yeni Amerikan yönetimi de bu faaliyetleri destekliyor.” ifadelerini kullandı.

“Filistin Toprakları Pazarlık Konusu Yapılamaz”

Fetih yönetiminin ABD ve işgalci İsrail’in ortaya koyduğu politikalara alternatif bir politika geliştiremediğini vurgulayan Şeyh Sabri, “Filistin toprakları pazarlık konusu yapılamaz. ABD ve İsrail’in politikalarıyla hareket etmek ironiden başka bir şey değildir.” diye konuştu.

Şeyh Sabri, Filistin ve Kudüs’ün Allah’ın müslümanlara emaneti olduğunu belirterek, “Mescid-i Aksa ve mukaddesatımız her gün Yahudilerin baskınlarına maruz kalıyor. Aksa’yı almak Yahudilerin düşmanca hedeflerinin en başında geliyor.” dedi.

Yahudilerin Harem-i Şerif’e yönelik tehditlerinin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şeyh Sabri, “Mescid-i Aksa ve Kudüs zaman uzasa da müslüman halkı ile ayakta kalacak ve bu zalimlere baş eğmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.