Mescid-i Aksa'ya Yönelik İhlaller Protesto Edildi

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin çağrısı üzerine Gazze'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik politikalarına son vermesi için Müslüman ülkelere harekete geçme çağrısı yaptı.

Gösteride konuşan Hamas yöneticilerinden Fethi Hamad, İsrail planlarının Filistinli direniş grupları tarafından engelleneceğini söyleyerek, "Mescid-i Aksa bizimdir ve Aksa'ya karşı kurulan bu komplonun devamı olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Hamad, Arap ve Müslüman ülkelerine, Mescid-i Aksa'ya karşı tarihi sorumluluklarını yerine getirme ve aralarındaki ihtilaflara son verip gerçek düşmana yönelmeleri çağrısında bulundu.

"Mescid-i Aksa'nın egemenliği ele geçirilmeye çalışılıyor"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Muhammed el-Hindi ise "Güvenlik önlemleri adı altında Mescid-i Aksa'nın egemenliği ele geçirilmeye çalışılıyor." dedi.

Hindi, Filistinlilerden Mescid-i Aksa'yı korumak için siyasi anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp birleşmelerini istedi.

Öte yandan Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yürüyüş yapan onlarca Filistinli, Mescid-i Aksa'yı savunmaya hazır olduklarını belirterek, orada ibadet eden Müslümanları destekleyen sloganlar attı.

Yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklama yapan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Adnan, "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak milli, dini ve ahlaki bir sorumluluktur. Filistin yönetimi ve direniş gruplarının, artık sessizliklerini bozarak Mescid-i Aksa için harekete geçmeleri gerekiyor." diye konuştu.

AA