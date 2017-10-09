Mescid-i Aksa'ya Siyonist Baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği 343 siyonist yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs, "Sabah saatlerinden bu yana 343 fanatik Yahudi, İsrail polisinin koruması altında Aksa'nın Fas (Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi." dedi.

Aksa'nın avlusunda dolaşan siyonistlerin ibadet etme girişiminde bulunduklarını belirten Dibs, dün de 500'den fazla kişinin mescide baskın düzenlediğine dikkati çekti.

- Baskınlar daha önce görülmemiş derecede arttı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden daha sonra yapılan bir yazılı açıklamada da fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının daha önce hiç görülmemiş derecede arttığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun hiç olmadığı kadar tehlikeli bir seviyeye ulaştığı uyarısında bulunulan açıklamada, "Mescid-i Aksa İslami bir camidir ve buranın sorumluluğu bütün Müslümanlara aittir. Tarih bu görevi yerine getirenler tarafından yazılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yahudilerin kutsal günlerinden Sukot'un idrak edildiği bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre, İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

- İşgal ve abluka sürüyor

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.