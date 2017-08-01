Mescid-i Aksa’daki Zararın Tespiti İçin Komite Kuruldu

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresi’nin başkanı Şeyh Azzam Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’e bağlı işgalci askerlerin, Mescid-i Aksa’daki ofis ve binalara gerçekleştirdiği baskınlarda oluşan zararın tespiti için 4 komite kurduklarını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Hatib, İslami Vakıflar İdaresi olarak, komiteler görevlerini yerine getirip konuyla ilgili resmî raporlarını hazırlayıncaya kadar kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Basında yer alan İslami Vakıflar İdaresi’ne ait belgelerin çalındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Hatib, Filistinlilere, sosyal paylaşım siteleri ile yerel basında yer alan ve resmî kaynaklı olmayan haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.

İşgalci askerler, 14 Temmuz’da Aksa’ya baskın düzenlemiş ve 2 gün süresince camiyi kapalı tutmuştu.