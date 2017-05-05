Mescid-i Aksa'da Filistinli Esirlere Destek Mesajı

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin İslam ve Arap dünyasının onurunu temsil ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek mesajı veren Şeyh Sabri, "Siyonist işgalcilerin hapishanelerindeki tutuklularımızın ortaya koyduğu kahramanlığı destekliyor, Mescid-i Aksa'nın minberinden onları selamlıyoruz. Onlar İslam ve Arap dünyasının izzet ve onurunu temsil ediyor." dedi.

İsrail'e çağrıda bulunan Şeyh Sabri, "İşgalcilerin üzerine düşen, bu tutsakların haklı taleplerine kulak vermektir." diye konuştu.

Şeyh Sabri, cuma hutbesinde ayrıca, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütünün (UNESCO), İsrail'i Filistin topraklarında "işgalci güç" olarak tanımlayan karar tasarısını onaylamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bir kez daha Yahudilerle alakası olmadığı uluslararası bir örgütçe tescillenmiş oldu. İşgal gücü, kolluk kuvvetlerini ve işgalci askerlerini buradan çekmeli." dedi.

Yahudilerin "Harem-i Şerif"e yönelik tehditlerinin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslüman halkı ile ayakta kalacak ve işgale teslim olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

AA