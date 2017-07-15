Mescid-i Aksa’da Bugün de Ezan Okunmadı!

AA muhabirine açıklamada bulunan Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, “İsrail hükümeti ikinci günde de Mescid-i Aksa’da namaz kılınmasına, ezan okunmasına, imam ve hatiplerin girişine izin vermedi.” dedi.

Kudüs’ün 1967’deki işgalinden bu yana böyle bir durumun olmadığına vurgu yapan Şeyh Sabri, “Kudüs’ün işgalinden bu yana görülmemiş bir durum bu. İsrail’in bu yöndeki önlemlerini reddediyor ve derhal buna son vermesi için çağrı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Halka Eziyet Ediliyor”

Şeyh Sabri, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’teki Eski Şehir çevresinde bulunan surların kapılarını halkın girişine kapatmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“İsrail, halkı toplu olarak cezalandırıyor ve yaşamlarını zorlaştırarak eziyet ediyor. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Mescid-i Aksa’nın, Eski Şehir’in ve buraya çıkan yolların kapatılmasını kınıyoruz.”