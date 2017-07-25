Mescid-i Aksa'da Arama Dedektörleri Kaldırılıyor
İşgalci İsrail, Harem-i Şerif'teki kapılara konulan metal arama dedektörleri kaldırmaya başladı.
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Siyonist İsrail güvenlik güçleri, işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'da kurduğu metal dedektörleri kaldırmaya başladı.
Siyonist İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle 14 Temmuz'dan bu yana büyük gerginlikler yaşanıyordu.
İslam dünyasından yükselen tepkilerden sonra İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırmaya başladı.
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