Mescid-i Aksa’da 300 Bin Kişilik Cuma Namazı

İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Şeyh Azzam Hatib, yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif’te 300 bini aşkın Filistinlinin cuma namazı kıldığını belirtti.

Hatip, cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etmek için Batı Şeria’dan Kudüs’e gelen yaklaşık 15 bin Filistinlinin dün iftardan sonra Harem-i Şerif’te sabahladığını ifade etti.

İşgalci İsrail’den 40 Yaş Engeli

Öte yandan, Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde, işgalci İsrail makamlarının 40 yaş altı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermemesini sert bir dille eleştirdi.

Mescid-i Aksa’nın batı yönündeki duvarı Burak Duvarı’nın (Ağlama Duvarı) mabedin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Sabri, “Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır, Burak Duvarı da onun ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttu. Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan işgalci İsrail askerleri ise otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa’ya ulaşabilen Filistinliler, Ramazan ayının ikinci cuması için Harem-i Şerif’i ve avlusunu hıncahınç doldurdu.

Namazın Ardından Kapılarda Kısa Süreli İzdiham

İşgalci İsrail’in olağan günlerde Kudüs’e geçişlerine izin vermediği Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler, Mescid-i Aksa külliyesinin içindeki Kıble Camisi ve Kubbetu’s-Sahra’nın önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayı’nın görevlendirdiği bazı gönüllüler de kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa’nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalık ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa’nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs’ün sur içi bölgesinde yüzlerce işgalci İsrail polisi hazır bekledi. Polis helikopterleri ve balonlara yerleştirilen kameralarla da şehrin üzerinden sürekli görüntü alındı.

İşgalci İsrail, Ayrım Duvarı’yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nden ise bu hafta sadece yaklaşık 100 kişiye izin verdi.

Kaynak: AA