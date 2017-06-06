Merzuki: Tunus Katar’ın Yanında Durmalıdır

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi Başkanı Muhammed Munsif Merzuki de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Stratejik ve tarihi bir çerçeveye oturtulmazsa anlaşılmayacak bir diz çöktürme hareketidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merzuki, "Katar, Tunus'a dost bir ülkedir. Halkı temsil ettiği kabul edilen hükümetimizin Katar'ı boğmaya dönük bu uygulamayı protesto etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.