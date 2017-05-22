Meryem-Der Yıl Sonu Etkinliği Yapıldı.

Tatvan Meryem-Der yıl boyunca okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapmış olduğu eğitim çalışmalarını Pazar günü saat 13.00’da Tatvan The Crater Hotel toplantı salonunda yapmış olduğu yılsonu programı ile bitirdi.

Sunuculuğunu Fatma Nur AKA’nın yaptığı program, Zeynep TÜLAY’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Meryem-Der Yönetim Kurulu üyesi Filiz TEKİN KIRANŞAL açılış konuşması yaptı, KIRANŞAL, konuşmasında “Bu yıl yapılan çalışmalar oldukça verimli ve bereketli geçti. Çocuk ve gençlerin İslam’ı anlama ve yaşama bilincine ulaşmaları için çok çaba göstermeliyiz. Özellikle tesettür ve ibadet bilincinin çocuk ve gençlerimize bu yaşlarda kazandırılması çok önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda emek veren tüm kardeşlerimi ve katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ediyorum. “ dedi.

Açılış konuşmasından sonra öğrenciler, hadis okuma, tiyatro, dua, şiir ve ezgilerden oluşan programı sundular. Yıl içinde yapılmış olan Temel İslami Bilimler alanında yapılan yarışmada dereceye giren Gülnihal TAŞCAN, Berfin GÜNAY ve Zeynep TÜLAY’a ödüllerini Meryem-Der Yönetim kurulu üyesi Figen ATALAY verdi. Program, Meryem-Der tanıtımı ve eğitim çalışmaları ile ilgili slayt ile sona erdi.