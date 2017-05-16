Mervan El-Bergusi Su İçmeyi Bırakabileceğini Bildirdi

Özgürlük ve Onur Grevi Basın Komitesi'nin verdiği bilgilere göre işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerin ileri gelenlerinden Mervan El-Bergusi, esirlerin isteklerinin tartışma konusu yapılmamasında ısrar edilmesi durumunda kendisinin su içmeye de son verebileceğini açıkladı.

Verilen bilgilere göre Mervan El-Bergusi bu açıklamayı avukat Hıdr Şukeyrat'ın iki gün önce El-Celeme cezaevinde kendini ziyaret etmesi esnasında yaptı.

Özgürlük ve Onur Grevi Basın Komitesi bu açıklamanın Filistinli esirlerin açlık grevlerinin tehlikeli ve hassas bir sürece girdiğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Komite açlık grevindeki esirlerin sağlıklarından tamamen siyonist işgal rejimine bağlı cezaevleri yönetimlerinin sorumlu olduğunu vurgulayarak, esirlere yönelik baskıcı ve intikamcı uygulamaların devam etmesinin ve esirlerin isteklerini kabul etmeye yanaşılmamasının tehlikeli bir sürece girilmesine neden olduğunu vurguladı.

Bu arada dışarıda esirlerle dayanışma amaçlı eylemler de devam ediyor. Bugün (16 Mayıs Salı) öğle saatlerinde Tulkerem'de Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla eylem düzenleyerek Anbeta Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericilere Filistin Yönetimi polisi sert bir şekilde müdahalede bulundu. Bazıları sivil bazıları resmî kıyafetli polisler göstericileri darp ederek dağılmalarını istediler. Tulkerem'de eylemciler sabahleyin de esirlerle dayanışma amacıyla bazı cadde ve sokakları kapatmışlardı.

Bugün öğle saatlerinde Nablus'un batısında esirlerle dayanışma amacıyla düzenlenen eylemlere de polisin müdahale etmesi sebebiyle çatışmalar çıktı.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre Nablus'taki gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

FİEM