“Mervan Bergusi Açlık Grevini Sürdürüyor”

Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü’nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan Bergusi’nin açlık grevine devam ettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Bergusi’nin Filistinli tutsaklar açlık grevine başlamadan önceki Hadarim hapishanesine dönmeden, tutsakların maruz kaldığı yaptırımlara son verilmeden ve hakları garanti altına alınmadan greve son vermeyeceği aktarıldı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 2002’den bu yana tutuklu bulunan Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası verilmişti.

40 Günlük Açlık Grevi

Bergusi’nin öncülüğünde işgalci İsrail’in hapishanelerindeki bin 500’den fazla Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için” 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 40 gün açlık grevi yapan Filistinli tutsakların geçen hafta cumartesi günü eylemlerine son verdiği bildirilmişti.