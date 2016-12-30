Mersin'deki Selin Bilançosu

»Ana Sayfa»Gündem
30.12.2016 16:48
Mersin'deki Selin Bilançosu
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve işyerinin tahrip olduğunu açıkladı, iki kişi ölürken üç kişi aranıyor.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki selin bilançosunu açıkladı. Elvan, "Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar." dedi.

Bakan Elvan, iki kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise arandığını belirtti. Ayrıca onlarca köy ve mahalle elektrik alamıyor.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'PKK'nın Bağlantılı Örgütleri Yok Farklı İsimleri Var'29 Aralık 2016 Perşembe 19:12
  • Çavuşoğlu’ndan ABD’ye YPG Cevabı29 Aralık 2016 Perşembe 10:56
  • Ahmet Şık Gözaltında29 Aralık 2016 Perşembe 09:40
  • HDP'nin Sözde Gözaltında Kaybolan Müjgan Ekin’i Suriye’de Ortaya Çıktı29 Aralık 2016 Perşembe 05:05
  • CHP’nin Komisyon Taktiğinin Arkasında Ne Var?29 Aralık 2016 Perşembe 02:19
  • CHP'li Vekiller Yavuz Sultan Selim’e Katil Dedi28 Aralık 2016 Çarşamba 22:39
  • 1493 Emniyet Müdürü ve Amirinin Atama ve Yer Değiştirmesi Yapıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 22:33
  • 21 Maddelik Anayasa Değişikliği Teklifi 19 Maddeye Düşürüldü28 Aralık 2016 Çarşamba 21:23
  • HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 21:06
  • Kamudaki 3 Bin 220 Kadroya Yerleştirme Yapılacak28 Aralık 2016 Çarşamba 20:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim