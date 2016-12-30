Mersin'deki Selin Bilançosu
Bakan Elvan, Mersin'deki selde 851 ev ve işyerinin tahrip olduğunu açıkladı, iki kişi ölürken üç kişi aranıyor.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki selin bilançosunu açıkladı. Elvan, "Selden şu ana kadar 851 ev ve iş yerinin tahrip olduğunu görüyoruz. Selden etkilenen araç sayısı ise 331. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir çalışmayı sürdürüyorlar." dedi.
Bakan Elvan, iki kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin ise arandığını belirtti. Ayrıca onlarca köy ve mahalle elektrik alamıyor.
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