Mersin’deki PKK/KCK Operasyonu: 7 Tutuklama

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22.02.2017 16:41
Mersin’deki PKK/KCK Operasyonu: 7 Tutuklama
Mersin’in Tarsus ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7’si tutuklandı.

Mersin’de, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

AA’da yer alan ahbere göre, operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 4’ü ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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