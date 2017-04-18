Mersin'de Suriyeli Muhacir ile Mahalleli Arasında Gerginlik
Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı.İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevkedildi.
Çok sayıda Suriye vatandaşının kaldığı mahalleye Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de geldi. Mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan Aktaş, istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, olayın daha büyük boyutlara ulaşmaması için tahliye çalışmasının başlatılacağını söyledi. İki grubun tekrar karşı karşıya gelmemesi önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat kurdu.
SURİYELİLER TAHLİYE EDİLDİ
Ellerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallelileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi. Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye yerleştirileceği belirtildi.
Kaynak: Yeni Akit
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Güçlü Bir Özeleştiriyi Mecbur Kılan Zafer
- Ahraru’ş-Şam Türkiye Halkını ve Hükümetini Tebrik Etti!
- Kuzey Kore ABD’yi Tehdit Etti: Her Türlü Karşılığı Verebiliriz
- “İşgale Yönelik Mücadeleyi Karnımız Açken de Kazanabiliriz”
- “Musul’da Yerlerinden Edilenlerin Sayısı Yarım Milyona Yaklaştı”
- Rusya’daki Saldırıyla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Başbakan Yıldırım: Bu Oylamanın Kazananı Bütün Millet Olmuştur
- Mersin'de Suriyeli Muhacir ile Mahalleli Arasında Gerginlik
- YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek
- “Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü
- El-Kassam Tugayları: Esirlerin Özgürlüğe Kavuşması Sadece Vakit Meselesi
- Bakanlar Kurulunda OHAL'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı
- 16 Nisan Referandumu: Dostun Sevinci Neden Buruk? Yılmaz Çakır Yorumladı
- MHP'liler AK Parti'ye Hangi İlde Ne Oranda Destek Oldu?
- 13 Yazar ve Akademisyen Referandum Sonucunu Değerlendirdi
- AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üyelik Teklif Edecek
- Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Türkiye’de Konut Fiyatları Yüzde 1,16 Oranında Arttı
- AGİT: Eşit Fırsat Yaratılmadı
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
- Rahle İlim ve İrfan Derneği’nde Endülüs Müslümanları Konuşuldu
- Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
- Fransa'da Nükleer Protestosu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim