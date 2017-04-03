Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı

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03.04.2017 09:59
Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı
Mersin'de, polis aracına patlayıcı madde atılması sonucu 2 polis yaralandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde polis aracına patlayıcı madde atılarak saldırıda bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını söyledi.

Saldırı saat 07:30 sıralarında mMerkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı. Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Hayati tehlikeleri yok

Ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakülkesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurları Olcay Solak ile Hayrullah Poyraz, tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerde yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

El yapımı patlayıcı olduğu sanılıyor

Kavşakta bekleyen ekip aracına düzenlenen bombalı saldırı sonrası, alarma geçen Mersin Emniyeti, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırma yaparken, il belirlemelerde El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanıldığı tahmin ediliyor

 

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