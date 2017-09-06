Mersin’de Bombalı Saldırı Girişimi!
Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan bir polis merkezine saldırı hazırlığındaki bir canlı bombanın “etkisiz hâle getirildiği” bildirildi.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesinde bulunan 50. Yıl Polis Merkezi’ne saldırı hazırlığındaki bir canlı bombanın emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu “etkisiz hâle getirildiğini” söyledi.
Olay yerine gittiğini belirten Ercan, canlı bombanın IŞİD üyesi olduğuna ilişkin ihtimal üzerinde durduklarını söyledi.
“Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi.” diyen Ercan, saldırıyı düzenleyen şahsın üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildiğini kaydetti.
Canlı bombayı polis merkezinin yakınlarında “etkisiz hâle getiren” güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.
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