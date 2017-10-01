Mersin'de 63 Öğrenci Hastanelik Oldu

Mersin'in Mut ilçesindeki bir pansiyonda kalan 63 lise öğrencisinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İlçedeki kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrenciler, öğlen yemek yedikten sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle nöbetçi öğretmene başvurdu.

Şikayetlerin artması üzerine nöbetçi öğretmen, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Pansiyona gelen ekipler, 20 öğrenciyi Mut Devlet Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra pansiyondaki 43 öğrenci de aynı şikayetle hastanede tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan öğrenciler Silifke ilçesi ile Karaman'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin de hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.