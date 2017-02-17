Merkez Bankasından Döviz Hamlesi

»Ana Sayfa»Ekonomi
17.02.2017 20:10
Merkez Bankasından Döviz Hamlesi
1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, geri ödemelerinin TL olarak da yapılabilmesine imkân tanındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıkladı.

TCMB'den ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde değinilen hususlar dikkate alınarak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır."

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunu Çözülebilir mi?”10 Şubat 2017 Cuma 22:21
  • İşçi Alan Firmaya 666 Lira Devlet Desteği10 Şubat 2017 Cuma 09:21
  • Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!08 Şubat 2017 Çarşamba 16:05
  • Serbest Bölgeler Tasarısı Genel Kurulda07 Şubat 2017 Salı 21:21
  • Putin'den Türk Akımı Projesi Anlaşmasına Onay07 Şubat 2017 Salı 20:27
  • "Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”06 Şubat 2017 Pazartesi 21:18
  • Milyoner Sayısı 2016’da Yaklaşık 16 Bin Kişi Arttı!06 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na Devredildi06 Şubat 2017 Pazartesi 10:25
  • Bazı Şirketlere Ait Hisseler Türkiye Varlık Fonu'na Devredildi05 Şubat 2017 Pazar 20:49
  • Trump Dönün Dedi İphone Hindistan'ı Tercih Etti04 Şubat 2017 Cumartesi 19:57
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim