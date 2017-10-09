Merkez Bankası'ndan Dolar Açıklaması

Bugün bazı basın yayın organları doların 3,71 liraya çıkmasının sebebini ABD ile yaşanan vize olayıyla ilgili yorumlarken, net yanıt Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan geldi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söyledi.

"DÖVİZ LİKİTİDESİNDE SIKINTI YOK"

Murat Uysal Reuters'a yaptığı açıklamada, "Swap piyasasında TL pozisyon alan bazı yatırımcıların bir miktar pozisyon ayarlama eğiliminde oldukları görülüyor, jeopolitik endişelerden kaynaklı geçici bir etki olabilir, yakından takip ediyoruz" dedi. "Sistemde döviz likiditesi ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor." diyen Uysal, bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının son dönemdeki en yüksek seviyelerinde olduğuna da dikkat çekti.

08:00 itibarıyla dolar 3.71 oldu

Dolar saat 08.00 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3.71 seviyesinde yer aldı. Euro uluslararası piyasalarda 4.4453 liralık tarihi rekor düzeye çıktıktan sonra 4.40 liranın altına çekildi.

Kaynak: Yeni Şafak