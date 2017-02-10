Merkez Bankası'nda Bylock Operasyonu

Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve aralarında halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.