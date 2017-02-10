Merkez Bankası'nda Bylock Operasyonu
Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve aralarında halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YÖK'ten KHK AçıklamasıYükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin KHK'lar çerçevesindeki işlemlerinin üniversitelerce oluşturan komisyonlar vasıtası ile yürütüldüğüne dikkat çekildi.
Merkez Bankası'nda Bylock OperasyonuMerkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Uşak'ta 15 Diyanet Çalışanı Gözaltına AlındıUşak’ta FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 5'i kadın 15 Diyanet personeli gözaltına alındı.
Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış DüzeltilecekAkademisyenlerin ihracına eleştiriler olduğunu belirten Canikli yanlıştan dönüleceğini söyledi.
MEB'den 33 bin 65 Personel İhraç EdildiMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanun Hükmünde Kararname ile MEB'den 33 bin 65 personel ihraç edildiğini söyledi.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- El Bab'da Esed Güçleri İle Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Abdullah Muhaysini’den “Tahrir Şam’a Nasihat”
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- Öğrenci Etüt Merkezlerine KHK Düzenlemesi
- Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı
- Hikmetyar 3 Hafta Sonra Afganistan'a Dönüyor
- Fransa'nın Başına Faşist Bir İktidar mı Geliyor?
- Özgür-Der Adana Temsilciliğinde Yazar-Okur Buluşması Gerçekleştirildi
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
- Özgür-Der: “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim