Merkel’in Seçim Vaadi: Türkiye AB’ye Giremeyecek!

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel ve kardeş parti Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer üzerinde anlaşmaya vardıkları seçim programını CDU Merkezi'nde ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

İki partinin seçim programında Türkiye'ye yine ayrı bir yer verildi. Programın konuyla ilgili kısmında şöyle denildi: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini reddediyoruz, çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye'de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerden ise büyük endişe duyuyoruz.