Merkel’den Sonra Şimdi Gabriel ve Schulz Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" sözlerine tepki gösterip Erdoğan’ı Almanya’nın içişlerine bulaşmakla suçlayan Alman siyasetçiler, Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren konularda sınırsız konuşma hakkını kendilerinde görüyorlar.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine SPD (Sosyal Demokrat Parti) lideri Martin Schulz da bir tweet ile tepki gösterdi.

"Erdoğan ölçüyü tamamen kaçırdı" diyen Schulz ayrıca, "Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlerin daha da çok yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır' demişti.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı vermişti:

"Türkiye'nin tansiyon düşürme noktasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Eğer bu konuda sorumluluk aranıyorsa bunun baş sorumlusu Almanya'nın ta kendisidir.

"Almanya şu ana kadar kendi iç siyasi çekişmelerini sürekli olarak Türkiye ile ve diğer bazı AB ülkelerini de yanına almak suretiyle bu sürece taşımıştır. Almanya, AB müktesebatına uymayan bir ülke konumuna düşmüştür."

Erdoğan daha sonra, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak, bu ülkede yaşayan Türklere çağrıda bulunarak, "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi (Sosyal Demokrat Parti) ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu hafta ülkesinin "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmediğini" söylemişti.

Merkel, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini de belirtmiş ve "Ama şunu da unutmamak gerek: Türkiye sadece Erdoğan'dan ve hükümetinden oluşmuyor. Ülkenin neredeyse yüzde 50'sinin referandumda "Hayır" dediğini unutmamalı. Ve onların da bizden beklentileri var" demişti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in Merkel'in sözlerine yanıtı ise "Talihsiz bir açıklama" olmuştu.