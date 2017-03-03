Merkel'den Bozdağ Hakkında Açıklama

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03.03.2017 21:33
Merkel'den Bozdağ Hakkında Açıklama
Almanya Başbakanı Merkel, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin engellenmesine edilmesine ilişkin "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır. Bizler Almanya'da ifade özgürlüğünü sağlıyoruz" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Merkel'i başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Kartaca Sarayı'ndaki ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesine ilişkin soruya, "Türk Bakanın Almanya'daki toplantısına izin verilmemesine ilişkin Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne, dolayısıyla belediyenin iznine bağlıdır. Bizler Almanya'da ifade özgürlüğünü sağlıyoruz." karşılığını cevap verdi.

Almanya’da Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşma yapacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) düzenlediği etkinliğin yapılması "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek engellenmişti.

AA

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