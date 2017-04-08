Merkel: Sömürge Döneminde Afrika’da Günaha Girdik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika’da günaha girdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.

AA’nın Welt gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanya’ya gelen mültecilere yardım edenlerle Başbakanlık’ta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika’da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika’da günaha girdik.” ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika’nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

Ülkeye gelen mültecilere yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Merkel, “Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız.” dedi.