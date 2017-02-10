Merkel, Mültecileri Sınır Dışı Etme Uygulamasını Hızlandırıyor!
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında perşembe günü düzenlenen bir toplantıda varılan anlaşma, Şansölye’nin “açık kapı politikasından” sert bir u dönüş yaptığına dâir yorumlara neden oldu.
Basın toplantısında konuşan Merkel ise, “Bunun gerekli olduğuna ve yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü yasal olarak tanınan ve insânî olarak korunma hakkına sahip olanlara yardım edebilme ve yeteneklerini destekleme olanağına sahip olmak istiyoruz.” dedi.
Berlin Saldırısı ve Yaklaşan Seçimler
Almanya merkezli Spiegel Online’da çıkan habere göre, 16 maddelik bir sınır dışı planı üzerinde mutabakat sağlanırken, bunun en önemli nedenleri olarak aralık ayında Berlin’de Noel Pazarı’a düzenlenen ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırı ve yaklaşmakta olan genel seçimler gösteriliyor.
“Ortak Bir Çaba Göstermeliyiz”
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise yaptığı açıklamada, “sorumlulukta büyük değişimlerin yaşandığını, eyaletlerin Almanya devletinden daha fazla şey yapmasını istediğini, aynı zamanda devletin de federal düzeyde konuyla ilgili daha fazla şey yapmasını beklediğini” söyleyerek, “Artık bu sona ermeli ve ortak bir çaba göstermeliyiz.” şeklinde konuştu.
Toplantıda 5 eyalet başbakanının Afganistanlı mültecilerin geri gönderilmesine karşı çıktığı öğrenildi.
Planda Neler Yer Alıyor?
Henüz tüm detayları paylaşılmayan plana göre göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin yönetilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel bir koordinasyon merkezi oluşturulacak. Aynı zamanda “göçmenleri tanımak” gerekçesiyle göçmenlerin cep telefonlarına ve sim kartlarına erişilip denetlenebilecek.
Sınır dışı edilmesi kesinleşen kişi ya da kişiler iadeye bir hafta ya da on gün kala özel bir konaklama merkezine alınarak, “gözden kaybolmalarının” önüne geçilecek.
Federal hükûmet yeniden entegrasyon ve geri gönderme programları çerçevesinde bu yıl 90 milyon avro harcama yapmayı planlıyor. Kararlarını hızlı bir şekilde verip geri dönenlere ise daha fazla para ödenecek.
Mültecilerin geri gönderilmesinde ise iltica başvurusu yaptıkları eyaletler sorumlu olacak.
En Büyük İkinci Grup Afganistan Asıllılar
Almanya’da 2015’te iltica başvurularında 890 bin kişiyle rekor kırıldı.
Afganistan asıllılar Suriyelilerden sonra 154 bin kişiyle ülkedeki en büyük ikinci mülteci grup.
Almanya’ya ulaşan Suriyelilerin neredeyse tamamı ise sürmekte olan savaş nedeniyle iltica hakkı elde etti.
Almanya’ya gelen yaklaşık 55 bin kişi kendi istekleriyle ülkelerine dönerken, 25 bin kişinin ise sınır dışı edildiği belirtildi.
Esas Hedef Seçimler mi?
Mültecilerle ilgili Merkel’in çıkışı tam da eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) adayı olarak açıklanan Avrupa Parlamentosu’nun eski başkanı Martin Schulz’un kamuoyu araştırmalarında yükselişe geçmesinin ardından geldi.
Bild gazetesinin yayımladığı son araştırmaya göre bir hafta öncesine kıyasla kamuoyu desteğini 4 puan arttıran SPD, yüzde 31 oy oranına ulaştı. Birlik partileri ise, aynı sürede bir puan düşüş yaşayarak, yüzde 30’a geriledi.
Kaynak: euronews
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