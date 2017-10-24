Meral Akşener'in Partisinin Kurucular Listesi Belli Oldu

200 kişiden oluşan listede kadın çokluğu dikkat çekerken, eski MHP’li önemli isimler de yer alıyor. Akşener’in daha önce açıkladığı Fulya Yasemin ve Hatice Bilici’nin listede yer almadığı görüldü.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre;

ADAYLIĞINI DAHA ÖNCE AÇIKLAYAN İSİMLER

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ: Akşener'le birlikte MHP içinde muhalif hareketi başlatan isimlerden biri. Şubat 2016'da MHP genel başkan yardımcılığı görevini yürütürken kongre yapılmasını talep ederek, bu görevinden istifa etti. Nisan 2016'da genel başkanlığa adaylığını koydu ancak uzun süre yargı süreci sonucunda kongrenin iptal edilmesinin ardından Kasım 2016'da partisinden ihraç edildi.

Isparta Milletvekili Nuri Okutan: Uzun yıllar çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra Siirt, Sakarya, Trabzon ve Şanlıurfa valiliği yaptı. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde MHP'den meclise girdi. Daha sonra Akşener'in partisine katılmak üzere MHP'den istifa etti.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Siyasi faaliyetlerini uzun yıllar boyunca MHP çatısı altında yürütmüş, partide genel sekreterlik görevinde bulunmuş bir isim. 2012'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşısında parti liderliğine adaylığını koydu ancak seçimi kaybetti.

Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz: 1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. Siyasetten bir süredir uzak duran Yılmaz, bazı düşünce kuruluşları ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulundu.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican: Tıp doktoru. 1995 genel seçimlerinde ANAP'tan İstanbul milletvekili oldu. 1997-1999 yılları arasında Türk topluluklarından sorumlu devlet bakanlığı ve hükümet sözcülüğü yaptı. Türk topluluklarına dair yayınlanmış eserleri bulunuyor.

Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen: Emekli deniz kurmay albay. Ocak 1996'da Kardak Adası'na çıkan SAT Timi'nin komutanı olarak tanınıyor. Balyoz davasında yargılandı ve Hasdal Askeri Cezaevi'nde 3,5 yıl hapis yattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından katıldığı tartışma programlarında dikkatleri üzerine çekti. Hapisteyken "Adaletin Şeytan Üçgeni Beşiktaş-Silivri-Hasdal" ve "Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir" kitaplarını kaleme aldı.

Elif Gökdemir: Akşener'in bir kısmını Eylül sonunda açıkladığı Kurucular Kurulu'nun en genç üyesi. 1992 doğumlu. Japonya'daki Tokyo Wadesa Üniversitesi ve Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde eğitim aldı. İngilizce ve Japonca Biliyor. Partiye katılma nedenini "sonunda biri çıkmış aynı şeyleri yaparak, beyhude farklı sonuçlar beklemek yerine bambaşka, yepyeni... bir yol denemeye karar veriyor" sözleriyle açıkladı.

Selin Söğütlügil: Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının torunu Hayreddin Oytun Söğütlügil'in kızı. İngiliz The Times gazetesine, Akşener'in partisine katılabileceği ve 2019'da milletvekilliğine aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Akşener'in bildirisini "akıllıca" olarak tanımlıyor.

Çiğdem Özer: Aşık Veysel'in torunu olarak da tanınan iş kadını

Cevher Cevheri: Eski milletvekili

Fatih Eryılmaz: 15 Temmuz'da yaralanan Ankara Emniyeti şube müdürü

Erdoğan Bozdemir: Eyüboğlu Okulları Genel Koordinatörü

Suat Çağlayan: Tıp doktoru ve eski kültür bakanı

Kazım Ataoğlu: Eski Bingöl milletvekili

Halk TV ve Yeniçağ'ın haberine göre 200 kişilik liste şu şekilde:

1 ABDUL AHAT ANDİCAN

2 ABDULLAH ALAGÖZ

3 ABDULLAH ALAY

4 ABDULLAH İLKER SUNGUR

5 ABDÜLKADİR AKCAN (e. Bayındırlık ve İskan Bakanı)

6 ABDÜLKADİR YUVALI

7 ADİL ERKOÇ

8 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (e. MHP Hatay Milletvekili)

9 AHMET AZMİ YETİM

10 AHMET CAN BUĞDAY

11 AHMET ÇELİK

12 AHMET ERSAGUN YÜCEL (Üst düzey yönetici)

13 AHMET KAMİL EROZAN (e. Büyükelçi)

14 ALİ SAĞIR

15 ALİ AYDIN

16 ALİ COŞKUN

17 ALİ DİNÇER ÇOLAK (e. MHP Fatih İlçe Bşk.)

18 ALİ LAPANTA

19 ALİ RIZA ERCAN

20 ALİ TÜRKŞEN (e. Kur. Albay, SAT Komandosu)

21 AYDIN ADNAN SEZGİN

22 AYDIN TÜMEN (eski Devlet Bakanı ve DSP Milletvekili)

23 AYFER YILMAZ

24 AYHAN BÖLÜKBAŞI

25 AYHAN ÇEVİK (e. MHP Van Milletvekili)

26 AYHAN EREL (e. MHP Kayyum Heyeti üyesi)

27 AYŞE MELDA TOPYAY

28 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

29 AYŞE SUCU (Sözcü gazetesi yazarı)

30 AYŞEGÜL DOĞRUCAN (Akdeniz Üni. Öğretim görevlisi)

31 AYŞİN ALTUNİÇ GÜVEN

32 AYTUN ÇIRAY (Bağımsız İzmir Milletvekili)

33 BAHA CANKUT SARITAŞ

34 BANU AYDIN

35 BAŞAK KARATAŞ

36 BEDRİ YAŞAR

37 BEHİÇ ÇELİK (e. MHP Mersin Mv.)

38 BERAT YILMAZEL

39 BERİL GÜMÜŞ

40 BERNA BİÇER

41 BERNA SUKAS

42 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

43 BİLAL KARACA

44 BİNNUR KARADAĞLI

45 BİRCAN AKYILDIZ

46 BİROL BÜYÜKÖZTÜRK

47 BURAK AKBURAK

48 BURCU AKÇARU

49 BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN (Eski Kültür Bakanı ve DSP’li Milletvekili)

50 CELAL DAĞGEZ

51 CELALEDDİN AYKOL

52 CEVAT SARAÇ

53 CEZMİ POLAT (e. MHP Erzurum Mv.)

54 COŞKUN YILDIRIM

55 CUMALİ DURMUŞ

56 ÇİĞDEM ÖZER (Aşık Veysel’in torunu)

57 DERYA ŞAHİN ŞENER

58 DURMUŞ YILMAZ (e. TCMB Başkanı, e. MHP Uşak Mv.)

59 DURSUN CENGİZ ATAK

60 ELMAS GIRAĞOS

61 EMİNE ERDOĞAN

62 EMİNE KÜÇÜKALİ GURKOK

63 ENES KAPLAN

64 ERDOĞAN BOZDEMİR (Eğitimci)

65 ERHAN ÖZKAN

66 ERSÖNMEZ YARBAY

67 ETHEM BAYKAL

68 FARUK KÖYLÜOĞLU

69 FATİH DEMİRKOL

70 FATİH ERYILMAZ (15 Temmuz gazisi eski Emniyet Müdürü)

71 FATİH MEHMET ŞEKER

72 FATMA KAMİLOĞLU

73 FERİDUN BAHŞİ

74 FUAT YILDIRIM

75 GÖKHAN BEKER

76 GÖKSEL TAŞÇI (e. MHP Nevşehir İl Bşk.)

77 GÜNAY KODAZ

78 HAKAN GÖREN

79 HANA AKYÜZ

80 HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (e. MHP Osmaniye Mv.)

81 HASAN SİNCAR

82 HASAN TOKTAŞ

83 HAVVA BAŞ

84 HAYATİ ARKAZ

85 HAYRETTİN BARUT

86 HAYRETTİN NUHOĞLU

87 HAYRİYE NURCAN YAZICI

88 HEDİYE AKDERE

89 HÜSEYİN ÖZLÜK (Terörle mücadelede iki gözünü kaybeden Gazi)

90 İBRAHİM ÖZYER

91 İBRAHİM CEVHER CEVHERİ (Emekli Büyükelçi ve eski Milletvekili)

92 İBRAHİM HALİL ORAL

93 İLAY AKSOY

94 İSMAİL ETHEM TOKDEMİR

95 İSMAİL OK (Bağımsız Balıkesir Mv.)

96 İSMET KOÇAK

97 KADRİYE ÜNLER

98 KAZIM ATAOĞLU (eski AKP Bingöl milletvekili)

99 KEVSER SELDA TANDOĞAN DEMİREL

100 KORAY AYDIN (e. MHP Trabzon Mv.)

101 LÜTFÜ TÜRKKAN (e. MHP Kocaeli Mv.)

102 MAHMUT BOZKURT

103 MAHMUT TEKİN

104 MEHMET ASLAN

105 MEHMET ARSLAN

106 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

107 MEHMET OKAN OĞUZ

108 MEHMET TOLGA AKALIN

109 MEHMET UFUK ÜLKÜMEN

110 MELTEM ERZEN

111 MERAL AKŞENER (Kurucu Genel Başkan)

112 MERAL ALEMDAR

113 MERRİN HASİPOĞLU

114 MERVE HAFIZOĞLU

115 MESUT ÖZARSLAN

116 MESUT YILMAZ

117 METİN TAŞDEMİR

118 METİN ERGUN

119 MİNE BAŞ

120 MUALLA YÜCEL

121 MUKADDER BAŞEĞMEZ

122 MUSA ERTUGAN

123 MUSAVVAT DERVİŞOĞLU (e. MHP Gn. Bşk. adayı ve e. Ülkü Ocakları Gn. Bşk.)

124 MUSTAFA CİHAN PAÇACI (e. MHP Ankara Mv.)

125 MUSTAFA ÇAKIROĞLU

126 MUSTAFA ERDEM (e. MHP Ankara Mv.)

127 MUSTAFA GÜL

128 MUSTAFA HAKAN ÜNSER (e. Ülkü OCakları Gn. Bşk.)

129 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

130 NACİ CİNİSLİ

131 NAFİZ ÖZGÜR RIFAİOĞLU

132 NAZİF AKTÜRK

133 NAZLI ASPAY ŞENER

134 NAZLI ELİF GÖKDEMİR

135 NESİBE RUHAT MENGİ

136 NEŞE TOKER

137 NEVZAT BOR

138 NİHAL AĞCA

139 NİHAT KULA

140 NURİ OKUTAN

141 OĞUZ SARUL

142 OĞUZHAN TÜRK

143 OKTAY ERKAÇAN

144 OLTAÇ ÜNSAL

145 ONUR AYDIN

146 ORHAN ERZURUM

147 ORHAN ŞEN

148 OSMAN ERTÜRK ÖZEL

149 ÖMER İBRAHİM SAYIN

150 ÖMER KARAKAŞ (e. MHP Gn. Bşk. Özel Kalemi)

151 ÖZCAN PEHİVANOĞLU (e. MHP MYK üyesi)

152 ÖZCAN YENİÇERİ (e. MHP Ankara Mv.)

153 RAMAZAN KILIÇ

154 RECAİ MERCİMEK

155 RECEP SANAL

156 RIDVAN UZ

157 RUHİTTİN SÖNMEZ

158 SELDA BOSTANCI

159 SELİM TANKUT

160 SERMİN ÖZENSOY

161 SERVET HALİ

162 SEVİN ÇAĞLAYAN

163 SEVİNÇ GÜMÜŞ

164 SEVİNÇ NAZİRE URAZ

165 SEYİT YÜCEL

166 SIRRI AKSU

167 SITKI POLAT

168 SİNEM ULUDAMAR

169 SULTAN NESLİHAN SEVEN

170 SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ

171 SÜLEYMAN SARIBAŞ

172 ŞAHİN ARSLANTAŞ

173 ŞENOL BAL

174 ŞEREF TAMTÜRK

175 ŞULE ÜNLÜ DOĞAN

176 ŞÜKRÜ KULEYİN

177 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN (Genç mühendis, 23 yaşında)

178 TAMER KAYAALP

179 TUGAY ULUÇEVİK (e. Büyükelçi)

180 TUĞRUL ARIK

181 UĞUR POYRAZ

182 UĞUR TARHAN

183 UMUT BARIŞ ERDOĞAN

184 UMUTCAN GÜNERKAYA

185 ÜMİT BEYAZ

186 ÜMİT DİKBAYIR

187 ÜMİT ÖZDAĞ (Bağımsız Gaziantep Mv.)

188 VEDAT BAYRAM

189 VEDAT TAYLAN YILDIZ

190 VEDAT YENERER (Gazeteci)

191 YASİN ÖZTÜRK

192 YAŞAR AKKUŞ

193 YILDIRIM GÖRGEN

194 YILDIRIM ULUPINAR

195 YUSUF HALAÇOĞLU

196 YÜCEL COŞKUN

197 YÜKSEL YILMAZ

198 ZEKAİ KAYA

199 ZEKİ HAKAN SIDALI

200 ZUHAL ÇİFTKAYA