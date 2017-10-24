Meral Akşener'in Partisinin Kurucular Listesi Belli Oldu
Adının “Türkiyem Partisi” olacağı öne sürülen Meral Akşener önderliğinde kurulan partinin, kurucular listesi belli oldu.
200 kişiden oluşan listede kadın çokluğu dikkat çekerken, eski MHP’li önemli isimler de yer alıyor. Akşener’in daha önce açıkladığı Fulya Yasemin ve Hatice Bilici’nin listede yer almadığı görüldü.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre;
ADAYLIĞINI DAHA ÖNCE AÇIKLAYAN İSİMLER
Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ: Akşener'le birlikte MHP içinde muhalif hareketi başlatan isimlerden biri. Şubat 2016'da MHP genel başkan yardımcılığı görevini yürütürken kongre yapılmasını talep ederek, bu görevinden istifa etti. Nisan 2016'da genel başkanlığa adaylığını koydu ancak uzun süre yargı süreci sonucunda kongrenin iptal edilmesinin ardından Kasım 2016'da partisinden ihraç edildi.
Isparta Milletvekili Nuri Okutan: Uzun yıllar çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra Siirt, Sakarya, Trabzon ve Şanlıurfa valiliği yaptı. 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde MHP'den meclise girdi. Daha sonra Akşener'in partisine katılmak üzere MHP'den istifa etti.
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın: Siyasi faaliyetlerini uzun yıllar boyunca MHP çatısı altında yürütmüş, partide genel sekreterlik görevinde bulunmuş bir isim. 2012'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karşısında parti liderliğine adaylığını koydu ancak seçimi kaybetti.
Eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz: 1996 yılında DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996'da Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı yıl içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı. Siyasetten bir süredir uzak duran Yılmaz, bazı düşünce kuruluşları ve üniversitelerde çeşitli görevlerde bulundu.
Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Ahat Andican: Tıp doktoru. 1995 genel seçimlerinde ANAP'tan İstanbul milletvekili oldu. 1997-1999 yılları arasında Türk topluluklarından sorumlu devlet bakanlığı ve hükümet sözcülüğü yaptı. Türk topluluklarına dair yayınlanmış eserleri bulunuyor.
Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen: Emekli deniz kurmay albay. Ocak 1996'da Kardak Adası'na çıkan SAT Timi'nin komutanı olarak tanınıyor. Balyoz davasında yargılandı ve Hasdal Askeri Cezaevi'nde 3,5 yıl hapis yattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından katıldığı tartışma programlarında dikkatleri üzerine çekti. Hapisteyken "Adaletin Şeytan Üçgeni Beşiktaş-Silivri-Hasdal" ve "Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir" kitaplarını kaleme aldı.
Elif Gökdemir: Akşener'in bir kısmını Eylül sonunda açıkladığı Kurucular Kurulu'nun en genç üyesi. 1992 doğumlu. Japonya'daki Tokyo Wadesa Üniversitesi ve Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nde eğitim aldı. İngilizce ve Japonca Biliyor. Partiye katılma nedenini "sonunda biri çıkmış aynı şeyleri yaparak, beyhude farklı sonuçlar beklemek yerine bambaşka, yepyeni... bir yol denemeye karar veriyor" sözleriyle açıkladı.
Selin Söğütlügil: Mustafa Kemal Atatürk'ün amcasının torunu Hayreddin Oytun Söğütlügil'in kızı. İngiliz The Times gazetesine, Akşener'in partisine katılabileceği ve 2019'da milletvekilliğine aday olabileceğinin sinyallerini verdi. Akşener'in bildirisini "akıllıca" olarak tanımlıyor.
Çiğdem Özer: Aşık Veysel'in torunu olarak da tanınan iş kadını
Cevher Cevheri: Eski milletvekili
Fatih Eryılmaz: 15 Temmuz'da yaralanan Ankara Emniyeti şube müdürü
Erdoğan Bozdemir: Eyüboğlu Okulları Genel Koordinatörü
Suat Çağlayan: Tıp doktoru ve eski kültür bakanı
Kazım Ataoğlu: Eski Bingöl milletvekili
Halk TV ve Yeniçağ'ın haberine göre 200 kişilik liste şu şekilde:
1 ABDUL AHAT ANDİCAN
2 ABDULLAH ALAGÖZ
3 ABDULLAH ALAY
4 ABDULLAH İLKER SUNGUR
5 ABDÜLKADİR AKCAN (e. Bayındırlık ve İskan Bakanı)
6 ABDÜLKADİR YUVALI
7 ADİL ERKOÇ
8 ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (e. MHP Hatay Milletvekili)
9 AHMET AZMİ YETİM
10 AHMET CAN BUĞDAY
11 AHMET ÇELİK
12 AHMET ERSAGUN YÜCEL (Üst düzey yönetici)
13 AHMET KAMİL EROZAN (e. Büyükelçi)
14 ALİ SAĞIR
15 ALİ AYDIN
16 ALİ COŞKUN
17 ALİ DİNÇER ÇOLAK (e. MHP Fatih İlçe Bşk.)
18 ALİ LAPANTA
19 ALİ RIZA ERCAN
20 ALİ TÜRKŞEN (e. Kur. Albay, SAT Komandosu)
21 AYDIN ADNAN SEZGİN
22 AYDIN TÜMEN (eski Devlet Bakanı ve DSP Milletvekili)
23 AYFER YILMAZ
24 AYHAN BÖLÜKBAŞI
25 AYHAN ÇEVİK (e. MHP Van Milletvekili)
26 AYHAN EREL (e. MHP Kayyum Heyeti üyesi)
27 AYŞE MELDA TOPYAY
28 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
29 AYŞE SUCU (Sözcü gazetesi yazarı)
30 AYŞEGÜL DOĞRUCAN (Akdeniz Üni. Öğretim görevlisi)
31 AYŞİN ALTUNİÇ GÜVEN
32 AYTUN ÇIRAY (Bağımsız İzmir Milletvekili)
33 BAHA CANKUT SARITAŞ
34 BANU AYDIN
35 BAŞAK KARATAŞ
36 BEDRİ YAŞAR
37 BEHİÇ ÇELİK (e. MHP Mersin Mv.)
38 BERAT YILMAZEL
39 BERİL GÜMÜŞ
40 BERNA BİÇER
41 BERNA SUKAS
42 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN
43 BİLAL KARACA
44 BİNNUR KARADAĞLI
45 BİRCAN AKYILDIZ
46 BİROL BÜYÜKÖZTÜRK
47 BURAK AKBURAK
48 BURCU AKÇARU
49 BURHAN SUAT ÇAĞLAYAN (Eski Kültür Bakanı ve DSP’li Milletvekili)
50 CELAL DAĞGEZ
51 CELALEDDİN AYKOL
52 CEVAT SARAÇ
53 CEZMİ POLAT (e. MHP Erzurum Mv.)
54 COŞKUN YILDIRIM
55 CUMALİ DURMUŞ
56 ÇİĞDEM ÖZER (Aşık Veysel’in torunu)
57 DERYA ŞAHİN ŞENER
58 DURMUŞ YILMAZ (e. TCMB Başkanı, e. MHP Uşak Mv.)
59 DURSUN CENGİZ ATAK
60 ELMAS GIRAĞOS
61 EMİNE ERDOĞAN
62 EMİNE KÜÇÜKALİ GURKOK
63 ENES KAPLAN
64 ERDOĞAN BOZDEMİR (Eğitimci)
65 ERHAN ÖZKAN
66 ERSÖNMEZ YARBAY
67 ETHEM BAYKAL
68 FARUK KÖYLÜOĞLU
69 FATİH DEMİRKOL
70 FATİH ERYILMAZ (15 Temmuz gazisi eski Emniyet Müdürü)
71 FATİH MEHMET ŞEKER
72 FATMA KAMİLOĞLU
73 FERİDUN BAHŞİ
74 FUAT YILDIRIM
75 GÖKHAN BEKER
76 GÖKSEL TAŞÇI (e. MHP Nevşehir İl Bşk.)
77 GÜNAY KODAZ
78 HAKAN GÖREN
79 HANA AKYÜZ
80 HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU (e. MHP Osmaniye Mv.)
81 HASAN SİNCAR
82 HASAN TOKTAŞ
83 HAVVA BAŞ
84 HAYATİ ARKAZ
85 HAYRETTİN BARUT
86 HAYRETTİN NUHOĞLU
87 HAYRİYE NURCAN YAZICI
88 HEDİYE AKDERE
89 HÜSEYİN ÖZLÜK (Terörle mücadelede iki gözünü kaybeden Gazi)
90 İBRAHİM ÖZYER
91 İBRAHİM CEVHER CEVHERİ (Emekli Büyükelçi ve eski Milletvekili)
92 İBRAHİM HALİL ORAL
93 İLAY AKSOY
94 İSMAİL ETHEM TOKDEMİR
95 İSMAİL OK (Bağımsız Balıkesir Mv.)
96 İSMET KOÇAK
97 KADRİYE ÜNLER
98 KAZIM ATAOĞLU (eski AKP Bingöl milletvekili)
99 KEVSER SELDA TANDOĞAN DEMİREL
100 KORAY AYDIN (e. MHP Trabzon Mv.)
101 LÜTFÜ TÜRKKAN (e. MHP Kocaeli Mv.)
102 MAHMUT BOZKURT
103 MAHMUT TEKİN
104 MEHMET ASLAN
105 MEHMET ARSLAN
106 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU
107 MEHMET OKAN OĞUZ
108 MEHMET TOLGA AKALIN
109 MEHMET UFUK ÜLKÜMEN
110 MELTEM ERZEN
111 MERAL AKŞENER (Kurucu Genel Başkan)
112 MERAL ALEMDAR
113 MERRİN HASİPOĞLU
114 MERVE HAFIZOĞLU
115 MESUT ÖZARSLAN
116 MESUT YILMAZ
117 METİN TAŞDEMİR
118 METİN ERGUN
119 MİNE BAŞ
120 MUALLA YÜCEL
121 MUKADDER BAŞEĞMEZ
122 MUSA ERTUGAN
123 MUSAVVAT DERVİŞOĞLU (e. MHP Gn. Bşk. adayı ve e. Ülkü Ocakları Gn. Bşk.)
124 MUSTAFA CİHAN PAÇACI (e. MHP Ankara Mv.)
125 MUSTAFA ÇAKIROĞLU
126 MUSTAFA ERDEM (e. MHP Ankara Mv.)
127 MUSTAFA GÜL
128 MUSTAFA HAKAN ÜNSER (e. Ülkü OCakları Gn. Bşk.)
129 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN
130 NACİ CİNİSLİ
131 NAFİZ ÖZGÜR RIFAİOĞLU
132 NAZİF AKTÜRK
133 NAZLI ASPAY ŞENER
134 NAZLI ELİF GÖKDEMİR
135 NESİBE RUHAT MENGİ
136 NEŞE TOKER
137 NEVZAT BOR
138 NİHAL AĞCA
139 NİHAT KULA
140 NURİ OKUTAN
141 OĞUZ SARUL
142 OĞUZHAN TÜRK
143 OKTAY ERKAÇAN
144 OLTAÇ ÜNSAL
145 ONUR AYDIN
146 ORHAN ERZURUM
147 ORHAN ŞEN
148 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
149 ÖMER İBRAHİM SAYIN
150 ÖMER KARAKAŞ (e. MHP Gn. Bşk. Özel Kalemi)
151 ÖZCAN PEHİVANOĞLU (e. MHP MYK üyesi)
152 ÖZCAN YENİÇERİ (e. MHP Ankara Mv.)
153 RAMAZAN KILIÇ
154 RECAİ MERCİMEK
155 RECEP SANAL
156 RIDVAN UZ
157 RUHİTTİN SÖNMEZ
158 SELDA BOSTANCI
159 SELİM TANKUT
160 SERMİN ÖZENSOY
161 SERVET HALİ
162 SEVİN ÇAĞLAYAN
163 SEVİNÇ GÜMÜŞ
164 SEVİNÇ NAZİRE URAZ
165 SEYİT YÜCEL
166 SIRRI AKSU
167 SITKI POLAT
168 SİNEM ULUDAMAR
169 SULTAN NESLİHAN SEVEN
170 SÜLEYMAN NEVZAT KORKMAZ
171 SÜLEYMAN SARIBAŞ
172 ŞAHİN ARSLANTAŞ
173 ŞENOL BAL
174 ŞEREF TAMTÜRK
175 ŞULE ÜNLÜ DOĞAN
176 ŞÜKRÜ KULEYİN
177 TAHA ORHUN ERTÜRKMEN (Genç mühendis, 23 yaşında)
178 TAMER KAYAALP
179 TUGAY ULUÇEVİK (e. Büyükelçi)
180 TUĞRUL ARIK
181 UĞUR POYRAZ
182 UĞUR TARHAN
183 UMUT BARIŞ ERDOĞAN
184 UMUTCAN GÜNERKAYA
185 ÜMİT BEYAZ
186 ÜMİT DİKBAYIR
187 ÜMİT ÖZDAĞ (Bağımsız Gaziantep Mv.)
188 VEDAT BAYRAM
189 VEDAT TAYLAN YILDIZ
190 VEDAT YENERER (Gazeteci)
191 YASİN ÖZTÜRK
192 YAŞAR AKKUŞ
193 YILDIRIM GÖRGEN
194 YILDIRIM ULUPINAR
195 YUSUF HALAÇOĞLU
196 YÜCEL COŞKUN
197 YÜKSEL YILMAZ
198 ZEKAİ KAYA
199 ZEKİ HAKAN SIDALI
200 ZUHAL ÇİFTKAYA
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